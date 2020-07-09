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Hattuşa kazılarında kullanılan arazi aracı turizme kazandırıldı
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Hattuşa kazılarında kullanılan arazi aracı turizme kazandırıldı

Hattuşa kazılarında kullanılan arazi aracı turizme kazandırıldı Çorum'un Boğazkale ilçesinde Hattuşa antik kentindeki kazılarda kullanılan arazi aracı tadilatı yapılarak turizme kazandırıldı.

09.07.2020 08:25 | Son Güncelleme: 09.07.2020 08:31

Hattuşa kazılarında kullanılan arazi aracı turizme kazandırıldı

ÇORUM - Çorum'un Boğazkale ilçesinde Hattuşa antik kentindeki kazılarda kullanılan arazi aracı tadilatı yapılarak turizme kazandırıldı.

Boğazkale ilçesinde bulunan 350 yıllık geçmişe sahip restore edilerek "Hattuşa Kazıları Anı Evi" olarak düzenlendi.

Hattuşa antik kentinde kazılarda kullanılan 1960 model hurdaya çıkan arazi aracı kazı başkanlığından devranılarak, tamir ettirildikten sonra tarihi önünde sergilenmeye başladı.

Kadiroğlulları konaklarının Boğazkale'nin en önemli tarihi değerlerinden birisi olduğunu dile getiren Kaymakam Yunus Ataman, haremlik ve selamlık olarak kullanılanan konakların restore edilerek hizmete açıldığını hatırlattı.

Selamlık olarak kullanılan konağı Hattuya Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schanear ile görüştükten sonra konağın 1930 lar ve 1950'lilerden sonra kazı evi olarak kullanıldığını öğrendikten sonra anı evine dönüştürmeyi planladıklarını anlatan Ataman, "ellerinde bulunan fotoğraf envanteri değerlendirerek burayı kazı evi haline getirdik. Burada 114 yıldır devam eden kazı evi anısını ziyaretçilere aktarmak. Yeni kazı başkanımızla görüşürken kazılarda yıllarca emek vermiş bir araç olduğunu gördük. Bunu da alarak restore ederek burada sergilemeye başladık. Kazımızın sembolü haline gelmiş. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Hattuşa kazılarında kullanılan arazi aracı turizme kazandırıldı

Kaynak: İHA

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