Hattat Abdurrahman Kılıç koleksiyonundan "Asar" sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde açılacak
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Hattat Abdurrahman Kılıç koleksiyonundan "Asar" sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde açılacak

16.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:57
Hattat Abdurrahman Kılıç koleksiyonundan

Hat sanatının birçok dönemine ışık tutan ve seçkin hattatların nadide eserlerini barındıran, hattat Abdurrahman Kılıç koleksiyonundan oluşan "Asar" sergisi, Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerle buluşacak.

Hat sanatının birçok dönemine ışık tutan ve seçkin hattatların nadide eserlerini barındıran, hattat Abdurrahman Kılıç koleksiyonundan oluşan "Asar" sergisi, Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerle buluşacak.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen, kıt'a murakka ve levha gibi, hat sanatının birçok formunu içeren 160'tan fazla eserden oluşan sergi, 18 Mart Perşembe günü açılacak.

Aralarında Kazasker Mustafa İzzet, Esad Yesari, Mahmud Celaleddin, Mehmed Şefik, Abdullah Zühdi ve Halim Özyazıcı gibi 19. asrın meşhur hattatlarından birçoğunun nadide eserini bulunduran koleksiyon, geniş bir yelpazede ele alınacak.

Serginin açılışında, salgın önlemleri gereği HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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