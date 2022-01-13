HATSU, 'Yayladağı Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı'nda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor

YAYLADAĞI, HATAY (Bültenler) - Yayladağı Çamaltı, Kurtuluş ve Tutlubahçe mahallelerinin kanalizasyon sorununun 35 km'lik atık su hattı çalışması ile son bulacağını aktaran HATSU, zorlu arazi şartlarında süren çalışma kapsamında toplamda 2 bin 500 metre atıksu çalışması yapıldığını açıklayarak günde bin 80 m3 atık su arıtacak atıksu arıtma tesisi inşaatında da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Tüm canlıların ortak yaşam alanı doğanın korunması, sulama ve içme suyu kaynaklarının atık sulardan zarar görmesini önlemek adına çalışmaların büyük önem taşıdığının altını çizen HATSU, Hatay'a değer katacak modern altyapı ve tesis çalışmalarının devam edeceğine vurgu yaptı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet