Hatsu, muhtarları tek tek dinliyor HATSU heyeti, vatandaşların taleplerini dinleme, yapılan çalışmaları değerlendirme ve yapılması planlanan faaliyetleri istişare etmek adına Altınözü muhtarlarıyla da biraraya geldi.

Mahallelerdeki altyapı ihtiyaçlarını ilk ağızdan dinleyerek tespit etme, çözüme kavuşturma ve yapılacak yatırımlarda muhtarlarla kolektif bir çalışma yürütme adına düzenlenen toplantıya HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Hatay Muhtarlar Derneği ve Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Mahmut Gülcü, Altınözü mahalle muhtarları ve HATSU Daire Başkanları katıldı.

Mahallelerdeki eksiklikleri ve ihtiyaçları muhtarlarımızdan dinlemek, bunlara çözüm geliştirmek amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Genel Müdür Çaparali, Altınözü'ne ciddi derece altyapı yatırımı yaptıklarının altını çizerek, "Altınözü merkezin içme suyu şebekesi, kanalizasyon şebekesi tamamlandı. Altınözü merkezin atık su arıtma tesisi de yapılacak. Köylerimizin büyük bir çoğunluğunun içme suyu şebeke ihtiyacı tamamlandı" dedi.

Altyapı hizmetlerinin oldukça maliyetli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Çaparali, "İnsan hayatının en önemli ihtiyacı sudur. Su olmayan yerde yaşam olmaz. Bu sebeplen önceliğimiz her zaman içme suyu yatırımı oldu. Bundan sonra durumumuza göre kanalizasyon çalışmalarına başlayıp devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"HATSU Heyetine Teşekkür Ediyoruz"

HATSU heyetinin yaptığı toplantı ile muhtarlarla biraraya gelmeleri ve muhtarları dinlemelerinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Gülcü, yapılan toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Daire Başkanlarına ve diğer HATSU heyetine teşekkür etti.

Altınözü Muhtarları Taleplerini İletti

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın yapmış olduğu hizmetlerden memnun olduklarını ileten muhtarlar, mahallenin ve mahallelinin sıkıntılarına kulak vermelerinden dolayı HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, daire başkanlarına ve hizmet veren ekiplere teşekkür etti.

Yapılan kısa konuşmaların ardından Genel Müdür Çaparali, muhtarı tek tek dinleyerek içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu gibi talepleri ilgili daire başkanlarına not aldırdı.

Toplantı çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: Bültenler