Hatsu Heyeti, Yaptığı Ziyaretler İle Koordineyi Sağlıyor

İskenderun, Payas ve Arsuz hizmet binalarına ziyaret gerçekleştiren HATSU Heyeti, personellerin vatandaşlara karşı ilgi alakası ve sorunların çözümüne yönelik denetim yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

Hatay genelindeki bütün ilçelerde yapılan hizmetleri bizzat kontrol etmek ve çalışanların koordinesini sağlayarak vatandaş memnuniyeti odaklı gerçekleştirilen denetime HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri katıldı.

Yapılan ziyaretlerin önemine binaen yaptığı konuşmada sistemli çalışmaların ve oluşturulacak projelerin altını çizen Çaparali, "Önceliğimiz vatandaşların memnuniyetini sağlayarak temiz bir içmesuyu ile sağlıklı bir yaşam alanlarını oluşturmaktır. Hizmetlerimizi daha da iyi bir hale getirmek amacıyla personel ve vatandaşlarımızla sürekli istişare içinde olarak önemli adımlar atmayı sürdürüyoruz. Hatay'ın gelecek nesillere iyi bir şekilde aktarılması için oluşturulacak projeler sistemli ve koordineli çalışma ile şekil kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla ve personeller ile istişare eden Genel Müdür Çaparali ve HATSU Heyeti, çalışanlara kolaylıklar dileyerek incelemelerini sonlandırdı.

