Hatsu ekipleri tam kapanmada tam kadro sahada
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Hatsu ekipleri tam kapanmada tam kadro sahada

Hatsu ekipleri tam kapanmada tam kadro sahada
Bültenler - Haberler | Güncel

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü, pandemiyle mücadele kapsamında alınan tam kapanma sürecinde de çalışmalarını tam kadro halinde sürdürüyor.

Atık su tahliye ve içme suyu hatlarının yanı sıra su depoları, terfi merkezleri ve arıtma tesislerinin işlevini sağlıklı şekilde yerine getirmesi adına çalışmalarını tam kapanmada datüm kadrosuyla sürdüren HATSU, altyapı hatlarına yönelik bakım, onarım ve kontrol çalışmaları yapıladığını aktardı.

Yapılan çalışmalar sırasında içme suyu şebekesi arızalarını onararak su iletiminin sağlıklı şekilde sağlandığını HATSU, parsel bacalarındaki taşmanın önlenmesiyle de çevre kirliliği ve kötü kokuların önüne geçildiğine vurgu yaptı.

Vatandaşların 7/24 yanında olduğunun altını çizen HATSU, ortak kullanım olan atık su hatlarının tıkanmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına atıkları atma konusunda daha duyarlı davranılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kaynak: Bültenler

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