HATSU'dan su kesintisi iddialarına ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HATSU'dan su kesintisi iddialarına ilişkin açıklama

HATSU'dan su kesintisi iddialarına ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Yayladağı'ndaki geçici barınma merkezine kasıtlı olarak su verilmediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Yayladağı'ndaki geçici barınma merkezine kasıtlı olarak su verilmediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

HATSU'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların yeterli düzeyde gerçekleşmemesiyle meydana gelen kuraklığın ülkemizin en önemli sorunlarından biri olduğunu unutmamak gerekir. İlimizde ani artış gösteren nüfusa bağlı olarak su tüketiminin de 3 kat arttığını hatırlatır, tüm bunlara rağmen söz konusu bölgeye bireylerin ihtiyacını karşılayacak düzeyde su iletiminin yapıldığını ifade etmek isteriz. Su seviyesinin düşük olmasından kaynaklı suyun dönüşümlü verildiği süreçte dahi hiçbir ayrım yapmadan hem Yayladağı halkına hem de kamptaki misafirlere tankerlerle destekte bulunulduğunu önemle belirtiriz. Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi, hayatın olmazsa olmazlarından olan suyun teminini, dağıtımını ve diğer altyapı hizmetlerini yaparken insan sağlığını, hayatını, doğayı ve doğadaki canlıları koruma anlayışı dışında hiçbir anlayışı kabul etmediğimizin bir kez daha altını çizer, kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısı: Annem yaptığı yemeğin parasını istiyordu
Çifte cinayet sanığı vali yardımcısı: Annem yaptığı yemeğin parasını istiyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Erdoğan Yüksek Süleyman Soylu Bülent Tüfenkci
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Merve Çoban Lionel Messi Rıza Kayaalp Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HATSU'dan su kesintisi iddialarına ilişkin açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 14:12:46. #1.14#

title