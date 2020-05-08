Hatsu'dan altyapı problemlerine hızlı müdahale

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU), kentin muhtelif noktalarındaki altyapı noktalarına bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Oluşan altyapı problemlerini çözüme kavuşturma adına çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Genel Müdürlük, ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne gelen içme suyu şebekesi ve atık su hattı sorunlarına ivedi şekilde müdahale ederek altyapının sağlıklı şekilde işlevini yerine getirmesi sağlandı.

Yapılan çalışmalar sayesinde içme suyu kaybının ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğini aktaran Genel Müdürlük, kentin birçok noktasındaki altyapı hatlarında temizlik çalışması yapıldığını aktararak, temiz ve yaşanabilir bir il oluşturmak için çalışmaların bütün hızıyla devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Bültenler