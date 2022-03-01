HATSU, Antakya ilçesinde atık su hattı olmayan mahallelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Gülderen, Alahan,Anayazı,Üçgedik, Alazı, Üzümdalı, Oğlakören, Ürgenpaşa, Zülüflühan, Derince, Dikmece ve Büyükdalyanmahallelerinin altyapıya kavuştuğunu belirten HATSU, yapılacak çalışma sayesinde doğanın, çevrenin ve su kaynaklarının atık sulardan korunacağına ve tahliye edilecek atık su hatlarının arıtılarak doğaya deşarj edileceğine vurgu yaptı.

HATSU, tahliyesi sağlanacak atık suların Antakya(Serinyol), Küçükdalyan-Narlıca Mbr(Membran Biyoreaktör) Teknolojili ve Defne Turunçlu atık su arıtma tesislerinde arıtılacağını ve derelere temiz şekilde deşarj edileceğini belirtti.

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