HATSU, Antakya ilçesinde atık su hattı olmayan mahallelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor
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Atık suları arıtmak üzere yaşam alanlarımızdan tahliye etmek, doğayı ve çevreyi korumak için 'Antakya 2. Kısım Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı'nda çalışmalarına son sürat devam eden HATSU, 155 km yapılacak atık su hattı imalat çalışmasının 46 km'sini tamamladığını açıkladı.
Gülderen, Alahan,Anayazı,Üçgedik, Alazı, Üzümdalı, Oğlakören, Ürgenpaşa, Zülüflühan, Derince, Dikmece ve Büyükdalyanmahallelerinin altyapıya kavuştuğunu belirten HATSU, yapılacak çalışma sayesinde doğanın, çevrenin ve su kaynaklarının atık sulardan korunacağına ve tahliye edilecek atık su hatlarının arıtılarak doğaya deşarj edileceğine vurgu yaptı.
HATSU, tahliyesi sağlanacak atık suların Antakya(Serinyol), Küçükdalyan-Narlıca Mbr(Membran Biyoreaktör) Teknolojili ve Defne Turunçlu atık su arıtma tesislerinde arıtılacağını ve derelere temiz şekilde deşarj edileceğini belirtti.
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