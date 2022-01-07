HATSU, altyapı hatlarındaki sorunları çözüme kavuşturuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HATSU, altyapı hatlarındaki sorunları çözüme kavuşturuyor

HATSU, altyapı hatlarındaki sorunları çözüme kavuşturuyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Genel Müdürlük, oluşabilecek problemlere hızlı müdahale edilmesi için konumlanan, asfalt altında ve üstünde kalan ana muayene bacalarının yol seviyesine çekildiğini aktardı.

Yapılan çalışma sayesinde müdahalelerin daha kolay gerçekleştirileceğine dikkat çeken HATSU, deforme olan yağmur suyu mazgallarında da bakımdan geçtiğini aktararak, trafik açısından tehlikelerin önlendiğini aktardı.

İdare ayrıca, kentin birçok noktasındaki altyapı hatlarında temizlik çalışması yapıldığını aktararak, temiz ve yaşanabilir bir il oluşturmak için çalışmaların bütün hızıyla devam edeceğini kaydetti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title