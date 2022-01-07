HATSU, altyapı hatlarındaki sorunları çözüme kavuşturuyor

Yapılan çalışma sayesinde müdahalelerin daha kolay gerçekleştirileceğine dikkat çeken HATSU, deforme olan yağmur suyu mazgallarında da bakımdan geçtiğini aktararak, trafik açısından tehlikelerin önlendiğini aktardı.

İdare ayrıca, kentin birçok noktasındaki altyapı hatlarında temizlik çalışması yapıldığını aktararak, temiz ve yaşanabilir bir il oluşturmak için çalışmaların bütün hızıyla devam edeceğini kaydetti.

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