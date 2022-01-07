HATSU, altyapı hatlarındaki sorunları çözüme kavuşturuyor
Genel Müdürlük, oluşabilecek problemlere hızlı müdahale edilmesi için konumlanan, asfalt altında ve üstünde kalan ana muayene bacalarının yol seviyesine çekildiğini aktardı.
Yapılan çalışma sayesinde müdahalelerin daha kolay gerçekleştirileceğine dikkat çeken HATSU, deforme olan yağmur suyu mazgallarında da bakımdan geçtiğini aktararak, trafik açısından tehlikelerin önlendiğini aktardı.
İdare ayrıca, kentin birçok noktasındaki altyapı hatlarında temizlik çalışması yapıldığını aktararak, temiz ve yaşanabilir bir il oluşturmak için çalışmaların bütün hızıyla devam edeceğini kaydetti.
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