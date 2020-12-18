HATSO'dan yerel esnafa destek çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

HATSO'dan yerel esnafa destek çağrısı

18.12.2020 15:56 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:01
HATSO'dan yerel esnafa destek çağrısı

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Taş, pandemi nedeniyle işleri durma noktasına gelen yerel esnafa destek olunması çağrısında bulundu.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Taş, pandemi nedeniyle işleri durma noktasına gelen yerel esnafa destek olunması çağrısında bulundu.

Pandemi dönemiyle beraber zor günler geçiren yerel esnafa bir destek çağrısı da Başkan Taş'tan geldi. HATSO Başkanı Servet Taş, alışveriş yaparken yerel market ve mağazaların tercih edilerek, yerel ekonomiye katkı sunulması gerektiğini söyledi. Taş, "Başta gıda olmak üzere giyim ve diğer sektörlerde ulusal firmalar şubeler açtıkça, yerel esnafımız iş yapamaz hale geliyor. Küçük esnafımızı yaşatmamız lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Hepimize bazı görevler düşüyor. Bu görevlerin başında da yerel esnafımıza sahip çıkmak geliyor. Alışverişlerimizi mümkün olduğunca yerel esnafımızdan yapmaya gayret göstermemiz güzel bir dayanışma örneği olacaktır. Gün, dayanışma içerisinde olma günüdür. Alışverişinizi yerel esnaftan yapın. Çünkü yerel esnaftan alışveriş ekonomiye can vermek demektir. Yerel esnaftan alışveriş demek ilimizin kalkınması demektir. Korona virüs salgınından en çok mağduriyet yaşayan kesimlerin başında esnaf kardeşlerimiz geliyor. Halkımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini diliyorum" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Şevket Çoruh Hakan Taşıyan Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Erol Bulut Ali Şansalan İrfan Can Kahveci Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HATSO'dan yerel esnafa destek çağrısı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:07:38. #1.15#
title