HATSO'dan Halkbank Hakkari Şubesine plaket Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında esnafa ve vatandaşa kredi desteği vererek sürece katkı sağlayan Halkbank Hakkari Şube Müdürlüğüne plaket verdi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında esnafa ve vatandaşa kredi desteği vererek sürece katkı sağlayan Halkbank Hakkari Şube Müdürlüğüne plaket verdi.

HATSO Başkanı Servet Taş, odayı ziyaret eden Halkbank Hakkari Şube Müdürü Tahir Şimşek'e plaket takdim etti.

Taş, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada ekonomik sıkıntıların yaşandığına vurgu yaptı.

Türkiye'nin de salgından olumsuz etkilendiğini belirten Taş, "Bu süreçte kobi, esnaf ve iş insanlarımıza sunduğu desteklerinden dolayı özelikle Halk Bankası Şube Müdürümüz Tahir Şimşek'e, müdür yardımcıları ve personeline teşekkür ediyoruz." dedi.

Şimşek de duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Halkbank olarak her zaman kobi, esnaf ve vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Ziyarette HATSO Meclis Başkanı Mahir Çallı, Genel Sekreter Fikret Keskin ve banka çalışanları da hazır bulundu.

Kaynak: AA