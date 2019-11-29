HATSO'dan DAKA Genel Sekreteri Güray'a plaket

29.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:36

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'a plaket verdi.



Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. HATSO Başkanı Servet Taş ve HATSO Meclis Başkanı Mahir Çallı tarafından karşılanan Güray ve beraberindekiler, bir süre oda yetkilileriyle görüştü. Daha sonra kısa bir açıklama yapan HATSO Başkanı Servet Taş, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'a bölgedeki kamu kurumları ile KOBİ'lere verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Merkezi Van'da bulunan DAKA'nın Hakkari'deki Yatırım Destek Ofisi'nin önemli yatırımları devam ettiğini anlatan Taş, "Hakkari'nin kış turizminde gelişmesine katkı sağlayan ve 8 yıl önce hizmete açılan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle 15 milyon liraya yaptırılan telesiyej sistemi, yeni pist alanları ilimize kazandırıldı. Kayak merkezinde, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) yatırımlarının devamı olarak 100 yataklı bir otelin inşası için ağustos ayında Hakkari Valiliği ile imzalanan sözleşme sonucu insanlarımızın artık konaklayacakları bir otelin yapılıp tamamlanmasıyla her yıl 100 binden fazla kayak severin ağırlanması hedefleniyor" dedi.



Başkan Taş, Hakkari'nin kültür ve kış turizmi gibi alanlarda gelişmesi için ekonomik ve sosyal alanlarda yapılan yatırımların önemli olduğunu belirterek, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve ekibine teşekkür etti. Taş, başarılı çalışmaları nedeniyle Genel Sekreter Halil İbrahim Güray'a plaket takdim etti.



DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise, kendisine plaket veren Başkan Taş ve HATSO yönetimine teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA