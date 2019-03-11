Hatmek Kursiyerlerinden Piyano Dinletisi
Birbirinden nitelikli kursları Hatay halkıyla buluşturan Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları(HATMEK), piyano kursiyerlerinin resitaline sahne oldu.
HATMEK'te 6 ay süresince piyano eğitimi alan kursiyerler kurs sonu gösterisi düzenleyerek hünerlerini dinleyicilerle paylaştı. Düzenlenen resitale HBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Bozkurt'un yanı sıra HATMEK Müdürü Emine Atmaca, personeller ve kursiyerlerin yakınları katılım gösterdi.
Ezgileriyle katılımcılara keyifli bir dinleti sunan kursiyerler, yeteneklerini geliştirme imkânı sağlayan Başkan Savaş'a ve kurs eğitmeni Ulaş Bayır'a teşekkürlerini iletti.
Kaynak: Bültenler