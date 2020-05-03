"Hatların bir suçta kullanılmış" diyerek dolandırdılar

Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp, "hatlarının bir suçta kullanılmış olabileceğini' söyledikleri kadını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp, "hatlarının bir suçta kullanılmış olabileceğini' söyledikleri kadını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahsın kadından poşetle parayı alıp, gitme anı da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği'ne gelen H.Ç. (55) adlı kadın, telefonla arayan şüphelinin kendisini polis olarak tanıtarak, adına açılan hatların bir suçta kullanılmış olabileceği şeklinde korkuttuğunu, yönlendirmeleriyle evinde bulunan 16 bin nakit para ile kuyumcudan bozdurduğu altınların 16 bin lirasını İhsaniye Mahallesinde bir sokak üzerinde yanına gelen bir şahsa teslim ettiğini ifade etti. Ayrıca H.Ç., aradan bir gün sonrada aynı şahısların kendisini arayarak bir bankadan 22 bin lira kredi çektirdiğini, bu paranın 19 bin lirasını İ.B.'nin hesabına gönderdiğini beyan ederek, mağdur olduğunu, şahıs veya şahıslardan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan titiz çalışma sonucunda parayı alan şahsın R.A. olduğunu tespit eden ekipler, müştekinin parayı havale ettiği İ.B.'nin de kimlik bilgilerini belirledi. Bunun üzerine şahısları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, R.A.'yı gözaltına alırken, İ.B.'nin ise Mersin dışında olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan R.A. suçunu itiraf ederken, kendisini H.D. isimli şahsın yönlendirdiğini, parayı bu şahsa verdiğini söyledi. Ekiplerin yaptığı çalışma H.D.'nin de Mersin dışında olduğu belirlendi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan R.A.'nın, kadından parayı alıp, gitme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kadından, poşet içinde parayı alan şüpheli, telefonla konuşarak bölgeden hızlıca uzaklaşıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA