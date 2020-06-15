Hatları değiştirirken elektrik akımına kapıldı...O anlar kamerada
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Hatları değiştirirken elektrik akımına kapıldı...O anlar kamerada

Hatları değiştirirken elektrik akımına kapıldı.

15.06.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:23

Hatları değiştirirken elektrik akımına kapıldı...O anlar kamerada

-Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik hatlarının değişimi sırasında akıma kapılan bir işçi hayatını kaybetti. O anlar yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay gece saatlerinde Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Efe Caddesi üzerinde aydınlatma direği takmaya çalışan Namık Canbaz ve M.K. direğin eski enerji hattındaki tellere değmesi sonucu akıma kapıldı. Olayda Namık Canbaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer iki işçi ise yaralandı. Yaşanan olayla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı.

Olay anı kamerada

Yaşanan olay ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Namık Canbaz ile diğer arkadaşlarının vinç yardımı ile lektrik direğini yerine oturtmaya çalıştıkları, bu sırada direğin eski enerji hatlarına değmesi sonucu büyük bir patlama yaşandığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca elektrik akımında kurtulan işçilerin yerde yuvarlanarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştıkları, diğer işçilerin ise akıma kapılan arkadaşlarına yardım etmeye çalıştıkları görüldü.

Hatları değiştirirken elektrik akımına kapıldı...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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