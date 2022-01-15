Hatırlatma dozu olan yakın temaslılara karantina yok

SAĞLIK Bakanlığınca yayımlanan rehbere göre, Covid-19 yakın temaslı olup, hatırlama dozu yapılmış veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş kişiler karantinaya alınmayacak; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, kendi semptomlarını da takip ederek, günlük yaşamlarına devam edecek.

SAĞLIK Bakanlığınca yayımlanan rehbere göre, Covid-19 yakın temaslı olup, hatırlama dozu yapılmış veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş kişiler karantinaya alınmayacak; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, kendi semptomlarını da takip ederek, günlük yaşamlarına devam edecek.

Bakanlıkça Covid-19 rehberinin 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon' bölümüne 'Güncel Dönemde Covid-19 İlişkili İzolasyon ve Karantina Uygulamaları' rehberi eklendi. Çarşamba günü gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında karantina ve izolasyon kurallarına ilişkin alınan yeni kararların düzenlendiği rehberde, yüksek riskli gruptaki kişilere bakım verilen alanlarda kalan veya hizmet verenlerin karantina süreleri de yer aldı.

Covid-19'u asemptomatik veya hafif geçirenler de aşı durumuna bakılmaksızın 7 gün boyunca izolasyona alınacak. 7'nci günün sonunda semptomsuz veya hafif semptomlu olup, son 24 saat içinde antipiretik almaksızın ateşi olmayan kişilerin izolasyonu PCR testi yapılmaksızın sonlandırılacak. Bu kişilerin de kısmi risk nedeniyle 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmesi önem taşıyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri