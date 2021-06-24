Hatıra Kutusu Filmi
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Hatıra Kutusu Filmi

Hatıra Kutusu Filmi
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Hatıra Kutusu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hatıra Kutusu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bekar bir anne olan Maia, eşi görülmemiş bir Noel hediyesi aldığından geçmişe yolculuk yapar. Hediye olarak gelen şey içinde defterler, fotoğraflar ve kasetlerin olduğu bir kutudur. Bunlar Maia’nın Beyrut’ta ailesiyle birlikte savaştan kaçmadan önce yakın arkadaşına gönderdikleridir. Kutudakileri inceleyen Maia’nın genç kızı Alex, annesinin geçmişindeki sırları gün yüzüne çıkarır.

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Memory Box

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Fransa, Kanada, Lübnan

Orijinal Dili: Fransızca, İngilizce, Arapça

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 22.10.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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