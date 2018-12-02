Hatipoğlu'na Manisa'da Büyük İlgi

Şehzadeler Belediyesi'nin Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde düzenlediği En-Nezir programı Manisalı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Programa konuşmacı olarak katılan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Hz. Peygamber'in uyarıcı sıfatı hakkında bilgiler verdi.

Şehzadeler Belediyesince Atatürk Spor Salonunda Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde düzenlenen, Peygamber Efendimizin uyarıcı sıfatı olan En-Nezir konulu söyleşi programı Manisalılardan yoğun ilgi gördü. İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı söyleşi programına, Şehzadeler Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Songüler, Bilal Demir, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kavas, KYK İl Müdürü Semih Coşkun, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan programda sahneye çıkan Hatipoğlu, her yıl Mevlid-i Nebi Haftası nedeni ile Peygamber Efendimizin farklı sıfatları ile ilgili konferanslar yapıldığını belirterek, bu yıl ki konunu Peygamber Efendimizin uyarıcı anlamına gelen sıfatı olan En-Nezir olduğunu söyledi. Yaklaşık iki saat süren söyleşi programını salonu dolduran vatandaşlar büyük bir ilgiyle dinledi. Hatipoğlu'nun anlattığı konularda bazı vatandaşların zaman zaman gözlerinin dolduğu görüldü.

Söyleşi programının ardından konuşmacı Hatipoğlu'na Mesir sepeti ve çiçek takdim eden Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, "Bu güzel gecede bizleri engin bilgileri ile aydınlatan değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de anlatmış olduğu tüm konuları büyük keyifle dinledik, feyz aldık. Salonu dolduran tüm vatandaşlarımızın da aynı şekilde keyifle dinlediklerini gördüm. Şehzadeler Şehri Manisa'ya gelerek bizleri kırmayan değerli hocamız Nihat Hatipoğlu'na çok teşekkür ediyorum." dedi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, program sonrasında salondan ayrılırken vatandaşların yoğun sevgisi ile karşılaştı. Vatandaşlara çiçek takdim eden Hatipoğlu, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayarak vatandaşlarla uzun süre hatıra fotoğrafı çekildi. - MANİSA