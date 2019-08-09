09.08.2019 10:06

Bilecik'in Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda gerçekleştirilen yaz kur'an kursları sonunda hatim programı düzenlendi.

Kur'an kursu öğreticileri Emine Boz, Nagihan Paksoy, Fatma Karabektaş ve Zehra Açıksöz ile kur'an kursları kursiyerleri tarafından hazırlanan program ilahiler ve kur'an tilaveti ile dolu dolu geçti. Özellikle "Kırk Hadis Kırk Çizgi" yarışmasında kursiyerlerin kıyasıya mücadelesi oldukça dikkat çekti. Kırk hadisi ezberleyen ve ifade ettiği manayı çizgi resim yapan öğrenciler, çizgi resimden hadisi hatırlayarak ezbere okudular. Programa İlçe Müftüsü Mustafa Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve Okul Müdürü Ahmet Kara da katılarak öğrencileri ödüllendirdiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA