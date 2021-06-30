Hatila Milli Parkında sekiz dişli kabuk böceği ile mücadele sürüyor
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Hatila Milli Parkında sekiz dişli kabuk böceği ile mücadele sürüyor

Hatila Milli Parkında sekiz dişli kabuk böceği ile mücadele sürüyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin merkez ilçe sınırlarındaki Hatila Vadisi Milli Parkı'nda, ladin ormanlarına zarar veren sekiz dişli kabuk böceği ile mücadelenin sürdürüldüğü bildirildi.

Artvin merkez ilçe sınırlarındaki Hatila Vadisi Milli Parkı'nda, ladin ormanlarına zarar veren sekiz dişli kabuk böceği ile mücadelenin sürdürüldüğü bildirildi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Artvin Orman İşletme Müdürlüğü Taşlıca Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan, Hatila Vadisi Milli Park alanında böcek zararlılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 700 hektar alanda 2 bin adet feromon tuzağı asılarak biyoteknik mücadele çalışması gerçekleştirildiği kaydedildi.

Asılan tuzaklara düşen zararlı böceklerin haftada bir toplandığı belirtilen açıklamada, şimdiye kadar 3 milyon adet zararlı böceğin yakalanarak imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, böcek nedeniyle çok zarar görmüş ağaçların da kesilip alandan çıkarılarak zararlı böceğin daha fazla yayılmasının önüne geçilmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yine sekiz dişli kabuk böceği ile mücadele etmek üzere laboratuvar ortamında üretilmekte olan Thanasimus formicarius yırtıcı böceğinin ergin ve larvaları zararlı böceğin yoğun olarak bulunduğu sahalardaki böcekli ağaçlara verilerek biyolojik mücadelede kararlılıkla sürdürülüyor. Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen kararlı mücadeleyle Hatila Vadisi Milli Park alanındaki ormanlık sahalar başta olmak üzere tüm ormanların daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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