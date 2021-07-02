Hatice Tusu kimdir? Hatice Tusu bulundu mu, katili kim? Hatice Tusu olayı

Hatice Tusu adındaki emekli hemşire bir süredir kayıptı. Tusu'nun oğlu, annesini bulmak adında Müge Anlı'ya katıldı. Geçen cumartesi gününden itibaren kayıp olan Hatice Tusu öldürüldü mü? Hatice Tusu olayı nedir?

Hatice Tusu, Aydın'ın Didim ilçesinde 10 Ekim Cumartesi gününden bu yana kayıptı. Müge Anlı'nın aradığı emekli hemşirenin cansız bedeni ise polis ekiplerinin çabaları sonucu bulundu. Peki, Hatice Tusu'nun katili kim? İşte, Hatice Tusu cinayeti hakkında detaylar...

HATİCE TUSU KİMDİR?

Tusu, 59 yaşında ve emekli hemşiredir. 10 Ekim Cumartesi gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Tusu'nun erkek arkadaşı Suat A. tarafından cinayete kurban gittiği öğrenildi. Hatice Tusu'nun cansız bedeninin bulunduğu yeri de Suat A. itiraf etti.

Hatice Tusu, Aydın'ın Didim ilçesinde yaşıyor ve Görkem Öner adında bir oğlu olduğu biliniyor.

HATİCE TUSU OLAYI NEDİR?

Didim ilçesinde geçen 10 Ekim Cumartesi günü ortadan kaybolan emekli hemşire Hatice Tusu'nun oğlu Görkem Öner, polise kayıp başvurusu yaptı. Tusu'nun otomobili, evinin 2 sokak arkasında bulundu. Ayrıca Tusu'nun cep telefonunun da aracın torpido gözünde olduğu anlaşıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı aydınlatmak için harekete geçerek ilçedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi.

Tusu'yu tanıyanların da ifadesine başvuran polis, emekli hemşirenin son görüldüğü kişi olan Suat A.'yı, Denizli Sitesi mevkiinde bulunan bir kafeteryada yakaladı. Suat A. ilk ifadesinde, Tusu ile birlikteliğinin olduğunu, emekli hemşirenin kendisini terk etmek istemesi üzerine tartıştıklarını, boğazına sarıldığını, öldüğünü anlayınca cesedini Hisar Mahallesi Sağtur bölgesindeki araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.

HATİCE TUSU BULUNDU MU?

Erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Suat A.'nın ifadesine yönelik hareket eden polis, Hatice Tusu'nun cansız bedenini belirtilen yerde buldu. Tusu'nun bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suat A. ise adliye sevk edildi.