Hatice Sarıibrahim Hanımefendi'den Başarılı Öğrencilerin Ailelerine Ziyaret - Haberler
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Hatice Sarıibrahim Hanımefendi'den Başarılı Öğrencilerin Ailelerine Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Hatice Sarıibrahim Hanımefendi'den Başarılı Öğrencilerin Ailelerine Ziyaret

Hatice Sarıibrahim hanımefendi, Yüzbaşılar Şehit Er Aydın Karakuş Ortaokulunda eğitim gören başarılı öğrencilerin ailelerini ziyaret etti.

AYDIN (Habermetre) - Hatice Sarıibrahim hanımefendi, Yüzbaşılar Şehit Er Aydın Karakuş Ortaokulunda eğitim gören başarılı öğrencilerin ailelerini ziyaret etti.

Yüzbaşılar köyünde Karakuş ailelerini ziyaret eden Hatice Sarıibrahim hanımefendi, aileler ile bir süre sohbet ederken yakından ilgilendiği çocuklara hediyeler verdi.

Hatice Sarıibrahim'e ziyaretinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Gülümser Tekay ve okul müdürü Emrah Aydın eşlik etti.

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