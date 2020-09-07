Hatice ninenin ağzından düşen, eşinden hatıra altın dişleri çalındı
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Hatice ninenin ağzından düşen, eşinden hatıra altın dişleri çalındı

BURSA'da, Hatice Godan'ın (85) evine giren kimliği belirsiz kişi, eşinden hatıra kalan ve 20 gram altın olan takma dişlerini ağzından düşünce çalıp, kaçtı.

Hatice ninenin ağzından düşen, eşinden hatıra altın dişleri çalındı
07.09.2020 11:39 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:43

BURSA'da, Hatice Godan'ın (85) evine giren kimliği belirsiz kişi, eşinden hatıra kalan ve 20 gram altın olan takma dişlerini ağzından düşünce çalıp, kaçtı. Hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatılırken, Hatice Godan, "Dişlerim altındı, eşimden kaldı. Kim bilir kaç senelikti" dedi.

Olay, cuma akşamı, Yıldırım ilçesine bağlı Şible Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Godan'ın tek başına yaşadığı 2 odalı eve, kimliği belirsiz kişi girdi. Evde bir anda tanımadığı kişiyle göz göze gelen Godan, paniğe kapıldı. Bu sırada Godan'ın ağzından 20 gram altın olan takma dişleri yere düştü. Hırsızlık şüphelisi ise hemen altın dişleri alıp, evden çıktı. Godan'ın yardım istediği komşularının ihbarıyla eve polis ekipleri geldi. Olay yeri incelemesi yapan ekipler, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurarak, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Altın dişlerinin, ölen eşinin hatırası olduğunu belirten Hatice Godan, "Dişim ağzımdan düştü. Birini alıp hemen ağzıma taktım, diğerini takamadım. Aldığı gibi cebine koydu. Kim olduğunu bilmiyorum. Eve nasıl girdiğini de anlamadım. Üst kattaki komşuma seslendim ama sesimi duyuramadım. Dişlerim altındı. Eşimden kaldı. Kim bilir kaç senelikti. Eşim öldü. Bugün biraz yemek yemeye başladım. Yemek yerken zorlanıyorum. Gelen kişinin üzerinde beyaz giysi vardı. Alnında yara vardı. İçeri girince korktum" dedi.


Kaynak: DHA

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