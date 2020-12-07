Hatice'nin kopan eli ameliyatla yerine dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hatice'nin kopan eli ameliyatla yerine dikildi

07.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:26
Hatice'nin kopan eli ameliyatla yerine dikildi

ŞANLIURFA'da traktör tekeri ve halat arasına sıkışan Hatice Aşan'ın (15) kopan eli, 9 saat süren başarılı bir operasyonla yerine dikildi.

ŞANLIURFA'da traktör tekeri ve halat arasına sıkışan Hatice Aşan'ın (15) kopan eli, 9 saat süren başarılı bir operasyonla yerine dikildi.

Şanlıurfa'da traktör tekeri ve halat arasına sıkışan sağ eli kopan Hatice Aşan, yakınları tarafından eliyle birlikte Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Acilde ilk müdahalesi yapılan Aşan'ın kopan eli, El Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Numan Atılgan tarafından gerçekleştirilen ve 9 saat süren ameliyat sonrası bilek seviyesine başarılı bir şekilde dikildi.

Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Opr. Dr. Atılgan, "Hastanın elini diktik. Bu tür yaralanmalarda ilk 6 saat çok önemli. Hastamız ameliyat sonrası 7 gün yoğun bakımda takip edildi. Takiplerinde elin dolaşımında problem yaşamadık ve 10'uncu günde fizik tedaviye başladık. Tam fonksiyonel bir el elde etmeyi amaçladığımız hastamızı, sıkı bir fizik tedavi programıyla taburcu etmeyi planlıyoruz. Hastanemizde el cerrahisi olarak uzuv kayıplarında etkin ve hızlı şekilde bölgemizde hizmet vermeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kopan eli ameliyatla yerine dikilen Hatice Aşan, olay anını anlatıp bir an önce sağlığına kavuşmak isteğini dile getirerek doktorlara teşekkür etti.


Hatice'nin kopan eli ameliyatla yerine dikildi
Hatice'nin kopan eli ameliyatla yerine dikildi
Hatice'nin kopan eli ameliyatla yerine dikildi
Hatice'nin kopan eli ameliyatla yerine dikildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

İlgili Haberler

ZONGULDAK - İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına 116 fidan dikildi
ZONGULDAK - İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına 116 fidan dikildi
Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi
Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi
İzmir depreminde hayatını kaybeden116 kişi anısına fidan dikildi
İzmir depreminde hayatını kaybeden116 kişi anısına fidan dikildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cemal Hünal Gökhan Alkan Diego Armando Maradona
Spor Falcao Erol Bulut Okan Buruk Sinan Gümüş Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatice'nin kopan eli ameliyatla yerine dikildi - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 17:49:46. #1.15#
title