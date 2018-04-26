Hatice'nin annesinden Hüsniye'ye sitem dolu mesaj!

Programda bugün, Meliha Hanım Gelinim Mutfakta programına sitem dolu bir video mesaj gönderdi. Meliha Hanım, Hüsniye Hanımın kızı Hatice'ye verdiği düşük puanlara serzenişte bulundu.

Sonrasında ise, Hüsniye Hanımın kızı Hatice'ye olan tavırlarını eleştirerek, kızı gibi hissetmemesini yerdi. Biraz daha gelinine anne gibi yakın olmasını istedi. Bu eleştiriler üzerine Hüsniye Hanım kendisini dünürüne karşı savunmak zorunda kaldı. Söylenenlere biraz da olsun bozuldu.