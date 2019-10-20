Hatice Kübra İlgün'ün hedefi Tokyo 2020

20.10.2019 09:44

Tekvandoda Bulgaristan'da düzenlenen Sofya Grand Prix'sinde kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Hatice Kübra İlgün, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu söyledi.

Hatice Kübra İlgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sofya'da altın madalya hedeflediğini belirterek, "Bundan önceki Grand Prix'de altın madalya kazanmıştım. Buradaki hedefim de birinci olmaktı ama küçük sakatlıklarımız ve küçük aksaklıklar nedeniyle bronz madalya kazandım. Bu, benim için olimpiyatlar öncesi bir adım, çünkü tüm rakiplerimiz çok iyi. Dünya liderleri ile mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Milli sporcu, hedefleriyle ilgili bir soru üzerine ise "Bundan sonra Grand Prix finali var. Orası 80 puan ve olimpiyatlar için çok önemli. Orada da kürsüde olmak istiyorum. Altın madalya alırsam, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemi temsil edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA