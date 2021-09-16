Hatice hemşirenin katiline müebbet hapis cezası - Haberler
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Hatice hemşirenin katiline müebbet hapis cezası

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
Hatice hemşirenin katiline müebbet hapis cezası

AYDIN'ın Didim ilçesinde kayıp olarak aranırken eski sevgilisi Suat Aksoy (57) tarafından öldürülüp, cesedinin bataklığa gömüldüğü ortaya çıkan emekli hemşire Hatice Tusu (50) davasında karar çıktı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde kayıp olarak aranırken eski sevgilisi Suat Aksoy (57) tarafından öldürülüp, cesedinin bataklığa gömüldüğü ortaya çıkan emekli hemşire Hatice Tusu (50) davasında karar çıktı. Tutuklu sanık Suat Aksoy'a, 'kasten öldürmek'ten müebbet hapis cezası verildi

Efeler Mahallesi'nde 10 Ekim 2020'de kaybolan emekli hemşire Hatice Tusu'nun, oğlu Görkem Öner, polise kayıp başvurusu yaptı. Yapılan çalışmalarla Tusu'nun otomobili, evinin iki sokak arkasında 4 gün sonra bulundu. Tusu'nun cep telefonunun da aracın torpido gözünde olduğu belirlendi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Tusu'yu tanıyanların ifadesine başvuran polis, emekli hemşire ile bir süre ilişkisi olduğu belirtilen Suat Aksoy'u gözaltına aldı. Aksoy, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aksoy'un otomobilinde de inceleme yapan polis ekipleri, koltukta kan iziyle karşılaştı. Alınan örneklerle Hatice Tusu'nun kanı eşleşti. Polisin yeniden sorguya aldığı Suat Aksoy, cinayeti itiraf etti. Suat Aksoy ifadesinde, Hatice Tusu ile son kez konuşmak için buluşup, kendi aracına bindirdiği, yeniden bir araya gelmeye ikna edemeyince de boğazını sıkarak öldürdükten sonra cesedini bataklığa gömdüğünü söyledi. Aksoy'un cinayetten sonra Hatice Tusu'nun aracına binerek evinin iki sokak arkasına park ettiği ve parmak izlerini sildikten sonra oradan uzaklaştığı ortaya çıktı. Aksoy'un ifadesi doğrultusunda bölgede yapılan çalışmayla Tusu'nun cesedine ulaşıldı. Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tusu'nun cenazesi ise Söke'nin Özbaşı Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

KASTEN ÖLDÜRMEKTEN DAVA AÇILDI

Delillerin toplanmasının ardından geçen temmuz ayında Hatice Tusu'yu 'kasten öldürmekten' Suat Aksoy hakkında Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşma, 31 Ağustos'ta görüldü. Bugün görülen 2'nci ve karar duruşmasında tutuklu Suat Aksoy, Hatice Tusu'nun yakınları ve avukatları celseye katıldı. Mahkeme Aksoy'a müebbet hapis cezası verildi.


Hatice hemşirenin katiline müebbet hapis cezası

Hatice hemşirenin katiline müebbet hapis cezası

Hatice hemşirenin katiline müebbet hapis cezası

Hatice hemşirenin katiline müebbet hapis cezası

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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