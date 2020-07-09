Hatice'den şok eden maske açıklaması Maske takma zorunluluğuna uymayan şarkıcı Hatice, "Makyajım bozulmasın diye takmadım." açıklamasıyla şoke etti

Şarkıcı Hatice, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Şarkıcının maske takmaması dikkat çekti. Hatice, korona virüs nedeniyle maske takma zorunluluğu olmasına rağmen maske takmaması hakkındaki soruya verdiği cevapla şok etti. Maske takma zorunluluğuna uymayan ünlü şarkıcı, "Makyajım bozulmasın diye takmadım. Çok yakın bir yerden çıktım. Maskem çantamın içerisinde duruyor" dedi.& ;



Kaynak: Snob Magazin