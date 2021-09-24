Hatice Dağlı bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 86 yaşındaki Hatice Dağlı kimdir, ne oldu? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatice Dağlı bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 86 yaşındaki Hatice Dağlı kimdir, ne oldu?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Hatice Dağlı bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 86 yaşındaki Hatice Dağlı kimdir, ne oldu?

86 yaşındaki Hatice Dağlı bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Hatice Dağlı konusu ele alınıyor. Hatice Dağlı bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 86 yaşındaki Hatice Dağlı kimdir, ne oldu?

Hatice Dağlı bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 86 yaşındaki Hatice Dağlı kimdir, ne oldu? sorularının yanıtları Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

HATİCE DAĞLI KİMDİR?

Kastamonu'da yaşayan 86 yaşındaki Hatice Dağlı'nın kaybolduğu ancak yaşadığı binadan hiç çıkmadığı belirtildi. Hatice Dağlı'yı arama çalışmaları sürüyor...

6 gündür kayıp olan Hatice Dağlı'nın değneği ve kıyafetleri farklı noktalarda bulunuyor.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Özdemir Gülben Ergen
Spor Müge Anlı Abdullah Avcı Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Ali İhsan Su Mehmet Nuri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hatice Dağlı bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 86 yaşındaki Hatice Dağlı kimdir, ne oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:44:39. #1.11#