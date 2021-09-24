Hatice Dağlı bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 86 yaşındaki Hatice Dağlı kimdir, ne oldu?

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HATİCE DAĞLI KİMDİR?

Kastamonu'da yaşayan 86 yaşındaki Hatice Dağlı'nın kaybolduğu ancak yaşadığı binadan hiç çıkmadığı belirtildi. Hatice Dağlı'yı arama çalışmaları sürüyor...

6 gündür kayıp olan Hatice Dağlı'nın değneği ve kıyafetleri farklı noktalarda bulunuyor.

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