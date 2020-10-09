Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan'ın yaşı kaçtır? Hatice Aslan'ın sevgilisi kimdir?

Rol aldığı her yapımda kedi karakterini adete bir fenomene dönüştüren Hatice Aslan her projesiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Peki,Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan'ın yaşı kaçtır? Hatice Aslan'ın sevgilisi kimdir?

Hem gençlik yıllarından hem de olgunluk dönemlerinde yer aldığı yapımlardsa her rolün altından başarıyla kalkması ve çok sevilmesi Hatice Aslan'ı halkın gözünde de çok sevdirdi. Başarılı oyuncu Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan'ın yaşı kaçtır? Hatice Aslan'ın sevgilisi kimdir?

HATİCE ASLAN KİMDİR?

Eski soyadıyla Hatice Aslan Kaleli, d. 20 Şubat 1962, Sivas doğumlu Hatice Aslan, Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizileriyle, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filmindeki rolleriyle tanınır.

Hatice Aslan, 1962'de Sivas'ta doğdu. Sivas Lisesi'nin ardından Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro okudu. Mezun olduğu 1983-84 sezonunda Nezihe Araz'ın yazdığı, Kenan Işık'ın yönettiği "Bozkır Güzellemesi" oyununda yer aldı. 1986-1992 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Oğlu Ekin, İzmir'de olduğu bu dönemde dünyaya geldi. 1992 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na döndü. Yaşar Seyman'ın yazdığı "Hüznün Coşkusu Altındağ" oyununda oynadı. Aynı dönemde Seynan Levent'in proje koordinatörlüğünü yaptığı Ferhunde Hanımlar dizisinde Necla karakterini canlandırdı. 1995 yılından itibaren 5 yıl kapalı gişe oynayan Yücel Erten'in uyarladığı "Azizname 95" oyununda oynadı. "Gergedan" oyununun ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. "Küçük Adam Ne Oldu Sana" oyunuyla Afife Jale Ödülleri'nde aday gösterildi. Sevgi Sanlı'nın yazdığı "Kaygusuz Abdal" ve Melih Cevdet Anday'ın "Ölümsüzler" oyunlarının ardından Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. DOT Tiyatrosu'nda 16 kısa oyundan oluşan "Vur/Yağmala/Yeniden" epik oyun serisinde Mahşer bölümünde yer aldı. Yine DOT tiyatrosunda "Pornografi" oyununda oynadı. 2015-2016 sezonunda da Craft Tyatrosu'nda Dario-Fo'nun kadın öykülerinden oluşan "Hepimizin Öyküsü Aynı" oyununda Bir Ana'yı oynadı. Bu oyunla 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Seçici Kurul Özel Ödülü"nü aldı. Tiyatro oyunlarının yanı sıra Türk televizyonlarında En Son Babalar Duyar, Kınalı Kar, Düğün Şarkıcısı, Lale Devri gibi uzun soluklu dizilerde de rol aldı. Nuri Bilge Ceylan'ın dördüncü uzun metrajlı filmi olan Üç Maymun'da baş kadın karakter Hacer'i canlandırdı. Bu filmdeki rolüyle 7. River Run Uluslararası Film Festivali'nde, 2. Yeşilçam Ödülleri'nde ve 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Daha sonra rol aldığı Vücut filmiyle de 18. Altın Koza Film Festivali'nde yine En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Bir dönem kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Kenan Ece ile aşk yaşayan HAtice Aslan bu ilişkisini bir süre önce noktaladı.

TİYATRO OYUNLARI

Hepimizin Öyküsü Aynı (oyun) : Dario-Fo - Craft Tiyatro - 2015

Pornografi (oyun) : Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2009

Ölümsüzler : Melih Cevdet Anday - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

Kaygusuz Abdal : Sevgi Soysal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002

Küçük Adam Ne Oldu Sana : Hans Fallada - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000

Gergedan (oyun) - Eugène Ionesco - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Azizname : Aziz Nesin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Savaş Baba : Yakovos Kambanellis - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Hüzün Coşkusu Altındağ : Yaşar Seymen\Adem Atar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Çamaşırhane : D.Durvin\H.Prevest - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Vatan Diye Diye : Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

Barbaros Hayrettin (oyun) : Fazıl Hayati Çobanlıoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

Pof'la Paf : Ergun Sav - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1989

Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1989

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1988

İki Kova Su : A.E. Gredianus - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1988

Kıskanç (oyun) : Recep Bilginer - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1987

Erkek Arkadaş : Sandy Wilson - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1987

Yaşasın Tiyatro : Sönmez Atasoy - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Osmancık (oyun) : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

Karacaoğlan : Dinçer Sümer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

Bozkır Güzellemesi : Nezihe Araz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983

TELEVİZYON DİZİLERİ

1992 Elif'in Rüyaları Yardımcı Karakter

1993 Deli Balta Rosa Yardımcı Karakter

1993-1999 Ferhunde Hanımlar Nejla Yardımcı Karakter

2002-2006 En Son Babalar Duyar Hülya Başrol Oyuncusu

2002 Kınalı Kar Leyla Yardımcı Karakter

2003 Hürrem Sultan Mahidevran Sultan Yardımcı Karakter

2003 A. G. A Yardımcı Karakter

2003 Hırçın Menekşe Pelin Yardımcı Karakter

2007 Güzel Günler Feride Yardımcı Karakter

2008 Düğün Şarkıcısı Şükran Yardımcı Karakter

2009 Masumlar Nejla Yardımcı Karakter

2010 Samanyolu Belkıs Başrol Oyuncusu

2010-2013 Lale Devri Zümrüt Taşkıran Başrol Oyuncusu

2014 Bugünün Saraylısı Türkan Yardımcı Karakter

2015 Ayrılsak da Beraberiz Mehveş Başrol Oyuncusu

2015 Mayıs Kraliçesi Asu Aytekin Başrol Oyuncusu

2018 Adı: Zehra Şule Başrol Oyuncusu

2018 Bir Deli Rüzgâr Melike Candan Başrol Oyuncusu

2019 Kuzgun Meryem Başrol Oyuncusu

2020-günümüz Zümrüdüanka Ülfet Kuloğlu Başrol Oyuncusu

SİNEMA FİLMLERİ

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Hatice Yardımcı Karakter

2008 Üç Maymun Hacer Başrol Oyuncusu

2009 Kıskanmak Feriha Yardımcı Karakter

2009 Şark Oyunları Işıl'ın Annesi Yardımcı Karakter

2012 Vücut Leyla Başrol Oyuncusu

2014 9on Nermin Yardımcı Karakter

ÖDÜLLERİ

2009 7.River Run Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Üç Maymun

41.Siyad Türk Sineması Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Üç Maymun

2.Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Üç Maymun

2011 18.Adana Altın Koza Film Şenliği En İyi Kadın Oyuncu Vücut

2016 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü Hepimizin Öyküsü Aynı, Craft Tiyatro