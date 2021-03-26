Hatice: Anne olmayı çok istiyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hatice: Anne olmayı çok istiyorum

Hürriyet - Haberler | Magazin
Hatice: Anne olmayı çok istiyorum

Nişanlısı Ali Kemal Sarı ile ilişkisini anlatan Hatice, anne olmayı çok istediğini ifade ederek hamile olabileceğinin de sinyallerini verdi: "Anne olmayı çok istiyorum.

Nişanlısı Ali Kemal Sarı ile ilişkisini anlatan Hatice, anne olmayı çok istediğini ifade ederek hamile olabileceğinin de sinyallerini verdi: "Anne olmayı çok istiyorum.

Hayatımda verdiğim en doğru karar Ali Kemal'le beraber olmak. Ondan öncesini hiç saymıyorum. Bu aralar hiç başım dönmezken başım dönüyor, karnımda bir şişkinlik hali var ama henüz ne olduğunu anlamadım. Eğer hamileysem hemen yıldırım nikahıyla evlenirim."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Yunus Emre Guy Ritchie Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatice: Anne olmayı çok istiyorum - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 19:17:21. #1.15#
title