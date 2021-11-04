Hatice Akarsu kimdir? Hatice Akarsu öldü mü, neden öldü? Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kimdir, kaç yaşında vefat etti?
Son dakika gelen haberlere göre Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar, Hatice Akarsu kimdir? Hatice Akarsu öldü mü, neden öldü? Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte bilgiler...
Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Hatice Akarsu kimdir, kaç yaşında vefat etti, nereli? Hatice Akarsu'nun hayatı ve biyografisi! Hatice Akarsu hastalığı neydi? Hatice Akarsu neden öldü?
Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Hatice Akarsu, 15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakıma kaldırıldı. Yaşam mücadelesi veren Akarsu, bugün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.
TRAFİK kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bodrum'da 29 Haziran 2007'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'ya bir süre önce pankreas kanseri teşhisi kondu. Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Hatice Akarsu,15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakıma kaldırıldı.Yaşam mücadelesi veren Akarsu, bugün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın'da dünyaya geldi. Rock müziğin başarılı ismi olarak bilinen Barış Akarsu, ilk, orta ve lise öğrenimini Amasra'da tamamladı. Lise öğrenimini sürdürürken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporuyla ilgilenmeye başladı. Müzikle gerçek anlamda tanışması, Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayı öğrendiği klavye, gitar ve mızıka ile olmuştur.
Barış Akarsu, o dönem dinlediği 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup ve sanatçılarından etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalıştı. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik yaptı. Daha sonra Karadeniz Ereğlisi'ne gelerek dört yılçeşitli barlarda, yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptı. Bu dönemde ATV kanalında yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasına katıldı ve Temmuz 2004 yılında yarışmadan birincilik elde etti. Yarışmadan sonra İstanbul'a yerleşti ve müzik çalışmalarını sürdürdü.