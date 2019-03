Hatem'den "Down Sendromu Gününde Anlamlı Etkinlik

Özel Hatem Hastanesi idarecileri 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü münasebetiyle, Gaziantep Değişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Down Sendromlu çocuklarla bir araya gelen Özel Hatem Hastanesi idarecileri, Down Sendromlu bireylere hediyeler takdim ederek 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık günlerini kutladı. Çocuklarla bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Özel Hatem Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Şeyma Günenç, "Down sendromu olmak eksiklik değil, +1 fazlalıktır. Bu bir hastalık ve eksiklik değildir. Down sendromlu olmak onların hayatına engel değil. Biz çocukların enerjisine hayran kaldık. Onların mutluluğu her şeye değer. Onlarla sevgi dolu bir gün geçirdiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Down sendromlu, melek yüzlü çocukların hayatları boyunca ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamlarını sürdürebilmesinin gerektiğini söyleyen Gaziantep Değişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Ferik, "Hayata onların dünyasından bakabilmek, onlarla ilgilenebilmek çok önemli. Down sendromlu çocuklarımızla toplum olarak birlikte yaşamalıyız. Onlarla birlikte yaşamayı ve mutlu olmayı anlatabilmek de önemlidir. 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Gününün farkına varalım, unutmayalım, unutturmayalım" diye konuştu.

Ziyarette, gerçek dostların kromozom saymayacağı vurgulanarak, sevgi mesajları da verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA