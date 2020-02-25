Hatem ben Arfa'nın AZ Alkmaar'a Durdurulamayan Frikik Golü

25.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:21

2008-09 UEFA Kupası Son 32 Turu mücadelesinde Hollanda takımı Az Alkmaar ile karşılaşan Marsilya, penaltı atışlarında 7-6 kazanarak bir üst tura yükseldi. Ancak Hatem ben Arfa'nın attığı gol unutulacak cinsten değildi.