Hatem ben Arfa'nın AZ Alkmaar'a Durdurulamayan Frikik Golü
2008-09 UEFA Kupası Son 32 Turu mücadelesinde Hollanda takımı Az Alkmaar ile karşılaşan Marsilya, penaltı atışlarında 7-6 kazanarak bir üst tura yükseldi. Ancak Hatem ben Arfa'nın attığı gol unutulacak cinsten değildi.
25.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:21
2008-09 UEFA Kupası Son 32 Turu mücadelesinde Hollanda takımı Az Alkmaar ile karşılaşan Marsilya, penaltı atışlarında 7-6 kazanarak bir üst tura yükseldi. Ancak Hatem ben Arfa'nın attığı gol unutulacak cinsten değildi.
Kaynak: Dugout
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