Hataysporlu taraftarların Süper Lig sevinci
Hataysporlu taraftarların Süper Lig sevinci Hatayspor'un 53 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmesi Hatay'da coşkuyla kutlandı.
13.07.2020 03:14 | Son Güncelleme: 13.07.2020 03:18
Hataysporlu taraftarların Süper Lig sevinci
Hatayspor'un 53 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmesi Hatay'da coşkuyla kutlandı.
Hatayspor'un Adanaspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından Hatayspor, Süper Lig'e yükseldi. Hatayspor'un 53 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı. - Hatay
Kaynak: DHA