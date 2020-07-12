Hataysporlu taraftarların Süper Lig sevinci
Hataysporlu taraftarların Süper Lig sevinciHATAY, (DHA)- Hatayspor'un 53 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmesi Hatay'da coşkuyla kutlandı.
12.07.2020 21:44 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:27
Hataysporlu taraftarların Süper Lig sevinci
HATAY, (DHA)- Hatayspor'un 53 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmesi Hatay'da coşkuyla kutlandı.
Hatayspor'un Adanaspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından Hatayspor, Süper Lig'e yükseldi. Hatayspor'un 53 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı.
Kaynak: DHA