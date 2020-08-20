Hataysporlu Strahil Popov'a milli davet
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen savunma oyuncusu Strahil Popov, Bulgaristan Milli Takımı'na davet edildi.
20.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:48
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen savunma oyuncusu Strahil Popov, Bulgaristan Milli Takımı'na davet edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Strahil Popov, Bulgaristan Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası play-off maçları için davet edilmiştir. Popov'a milli takımında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA