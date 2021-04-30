Hataysporlu futbolcular, Ömer Erdoğan'a galibiyet hediye etmek istiyor
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Hataysporlu futbolcular, Ömer Erdoğan'a galibiyet hediye etmek istiyor

Hataysporlu futbolcular, Ömer Erdoğan'a galibiyet hediye etmek istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hataysporlu futbolcular, ikinci kez korona virüse yakalanan Teknik Direktör Ömer Erdoğan'a yarın oynayacakları Beşiktaş maçında galibiyet hediye etmek istiyor.

Hataysporlu futbolcular, ikinci kez korona virüse yakalanan Teknik Direktör Ömer Erdoğan'a yarın oynayacakları Beşiktaş maçında galibiyet hediye etmek istiyor.

Süper Lig'in 38. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek çıkış yakalayan Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesi yapılan korona virüs testleri sonucunda Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hafta boyu genç teknik adam ile birlikte çalışmalarını istekli bir şekilde sürdüren futbolcuların bu duruma çok üzüldükleri ve hocalarına Beşiktaş karşılaşmasında galibiyet hediye etmek istedikleri öğrenildi.

Bu durumla birlikte mutlak parolayı galibiyet ve 3 puan olarak belirleyen futbolcular, Hatay'a teknik direktörleri Ömer Erdoğan'ı güldürerek dönmek istiyor. Takım içinde birçok oyuncunun liderlik üstlendiği, teknik ekiple birlikte takımın kenetlendiği ve galibiyet için özel konuşmalar yapıldığı belirtildi.

Kart cezalıları Isaac Sackey ve Mohammed Kamara, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemezken, sakatlığı süren Selim Ilgaz kafilede yer almayacak.

İki takım arasında müsabaka Vodofone Park'ta oynanacak ver saat 20.30'da başlayacak.

Sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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