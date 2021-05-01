Hataysporlu futbolcular, 12. dakikada sahada toplantı yaptı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hataysporlu futbolcular, 12. dakikada sahada toplantı yaptı!

Hataysporlu futbolcular, 12. dakikada sahada toplantı yaptı!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş deplasmanında karşılaşmanın 11. dakikasında Larin'in golüyle 2-0 geriye düşen Hatayspor'da futbolcular, bu golün ardından sahada mini toplantı yaptı.

Beşiktaş deplasmanında karşılaşmanın 11. dakikasında Larin'in golüyle 2-0 geriye düşen Hatayspor'da futbolcular, bu golün ardından sahada mini toplantı yaptı.

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösteren A.Hatayspor, karşılaşmanın 2. dakikasında Akintola'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşerken, 11. dakikada ise Larin'in attığı golle skor 2-0 oldu. Cyle Larin'in kaydettiği golün ardından Hataysporlu futbolcular kendi yarı sahalarında bir araya gelerek mini bir toplantı yaptı. Toplantının ardından santraya gelen Hataysporlu futbolcular, oyuna yeniden başladıktan 1 dakika sonrasında kalesinde bir gol daha gördü. Cyle Larin'in 14. dakikada attığı golle skor 3-0'a geldi.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım
Lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım
Beşiktaş'ın Hatayspor için ekstra koronavirüs testi talebi kabul edilmedi
Beşiktaş'ın Hatayspor için ekstra koronavirüs testi talebi kabul edilmedi
Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için
Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Burak Sergen Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hataysporlu futbolcular, 12. dakikada sahada toplantı yaptı! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 21:39:50. #1.15#

title