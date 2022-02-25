Hataysporlu futbolcu Kamara, Astana'ya kiralandı - Haberler

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Hataysporlu futbolcu Kamara, Astana'ya kiralandı

AA, Salim Taş - Spor
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Hataysporlu futbolcu Kamara, Astana'ya kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Liberyalı futbolcusu Muhammed Kamara'yı Kazakistan temsilcisi Astana'ya sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Liberyalı futbolcusu Muhammed Kamara'yı Kazakistan temsilcisi Astana'ya sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Atakaş Hatayspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, AA muhabirine, 24 yaşındaki forvet oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar Astana'da forma giyeceğini söyledi.

Kamara'nın kendi isteğiyle Astana'ya gitmek istediğini belirten Özat, yönetim olarak bu isteğinin uygun bulunduğunu kaydetti.

Özat, Kamara'ya yeni kulübünde başarılar diledi.

AA / Salim Taş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kazakistan, Hatayspor, Spor, Haberler

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