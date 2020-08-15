Hataysporlu Fransız futbolcu Aabid, Süper Lig'de oynamak için gün sayıyor Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'un Fransız futbolcusu Rayane Aabid, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmalarına ilişkin, "Çok zor bir sezon oldu ve işimizi yapmaya çalıştık. Bunun için çok çalıştık ve bizler hak ettik. Hatayspor'un bu tarihinde olduğum için çok mutluyum." dedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'un Fransız futbolcusu Rayane Aabid, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmalarına ilişkin, "Çok zor bir sezon oldu ve işimizi yapmaya çalıştık. Bunun için çok çalıştık ve bizler hak ettik. Hatayspor'un bu tarihinde olduğum için çok mutluyum." dedi.

Hatayspor, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını sürdürürken geçen sene transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hatay halkının şampiyonluğu hak ettiğini belirten Aabid, yeni sezonda farklı bir mücadele içinde yer alacaklarını söyledi.

Aabid, TFF 1. Lig'de şampiyon olduklarını, Süper Lig'de daha çok mücadele edeceklerini ifade ederek, "Çok zor bir sezon oldu ve işimizi yapmaya çalıştık. Bunun için çok çalıştık ve bizler hak ettik. Taraftarımız ve şehrimizle bunu çok hak ettik. Hatayspor'un bu tarihinde olduğum için çok mutluyum. Şimdi yeni bir yarışmaya giriyoruz ve daha çok çalışmamız gerekiyor bunun da bilincindeyiz." diye konuştu.

"Hatayspor'da olduğum için çok mutluyum"

Geçen sene transfer döneminde büyük umutlarla Hatayspor'a geldiğini anlatan Fas kökenli Fransız futbolcu, takım içinde güzel bir uyum olduğunu bunun da futbola yansıdığını belirtti.

Aabid, şöyle konuştu:

"Süper Lig'e çıkmayı hedefliyorduk ve bunun için çalışıyorduk. Gelecek sene Hatayspor'da oynayıp Süper Lig'de en iyi şekilde mücadele etmek istiyorum. Hatayspor'da olduğum için çok mutluyum. Geçen sene de Erzurum'a kampa gelmiştik ve çok iyi bir atmosferde çalışıyoruz. Takımdaki arkadaşlarım çok iyi ve yeni hocamızla çok iyi bir ortamımız var."

"Türkiye ile Fransa ligi arasında farklılıklar var"

Türkiye'de futbol oynamanın çok zor olduğunu savunan Aabid, şunları kaydetti:

"Bazı maçlarımız 100 dakika sürdü ama her maç bizim için savaş anlamı taşıyordu, biz de savaştık ve kazandık. Geçen sene gerçekten çok zor şartlarda mücadele ettik çünkü bu ligde en sonuncu sıradaki takımla birinci sıradaki takım arasındaki maçların bile sonucu tahmin edilemezdi. İnanılmazdı ve biz gerçekten bunun için savaştık."

Kaynak: AA