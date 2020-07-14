Hatayspor yönetimi sezon planlaması için bir araya geldi TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenen ve normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'da yönetim, yeni sezon planlaması için toplandı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenen ve normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'da yönetim, yeni sezon planlaması için toplandı. Hatay Gastronomi Evi'nde gerçekleşen toplantıda, 2020-2021 sezonunda mücadele edilecek Süper Lig'in planlamasının yapıldığı belirtildi. Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan da katıldı. Kaynak: AA