Hatayspor yeni stadına kavuşmak için gün sayıyor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yapımı tamamlanan kentin yeni stadında müsabakalarını oynamak için gün sayıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında 2016 yılı sonlarında inşaatına başlanan Hatay Stadı, geçen ay tamamlandı.

Yan tarafına atletizm tesisi de yapılan stadın Hatayspor'a tahsisi için son aşamaya gelindi.

Maçlarını Antakya Atatürk Stadı'nda oynayan bordo-beyazlı ekip ise 25 bin kişi kapasiteli ve 28 locası bulunan yeni yuvasına kavuşacağı günü bekliyor.

Vardı: "Tahsis için gerekli müracaatlar yapıldı"

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en kısa sürede yeni statta maçlarına çıkabilmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Saha zemininde hibrit çim kullanıldığını aktaran Vardı, "Yeni stadımız Avrupa standartlarında bir futbol sahası. Stadın kulübümüze tahsisi için gerekli müracaatlar yapıldı. Bakanlıktan cevap bekliyoruz. Tahsis edilir edilmez ilk maçımızı burada yapacağız. Bu stadın Hatayspor'umuza kazandırılmasında emeği geçen herkese, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hatay Valiliği olmak üzere, teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar eski statta oynadıkları için oraya bir alışkanlıklarının olduğunu söyleyen Vardı, ancak yeni sahalarına da yeni heyecanla geçeceklerini belirtti.

Vardı, en kısa sürede kendi yuvalarına alışacaklarını kaydederek, "İnşallah seyircili de olursa, burada taraftarlarımıza güzel maçlar izletmek istiyoruz. Tüm spor dalları seyircili daha güzel ancak futbolda seyircinin yeri daha da farklı. Seyircisiz maçlar zevk vermiyor. Temennimiz kısa sürede seyircili müsabakaların oynanması ve bizim de 25 bin kişilik yeni stadımızda tribünler dolu olarak maçlara çıkmamız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu