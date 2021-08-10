Hatayspor yeni sezona hazır

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, ligde ilk 10'a girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, ligde ilk 10'a girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Savaş, kulüp yöneticileriyle birlikte Hatay Gastronomi Evi'nde düzenlediği basın toplantısında geçen sezon gibi başarılı olmak için takım kurduklarını belirtti.

Takımda giden, gelen ve devam eden oyuncularının olduğunu ifade eden Savaş, "Hatayspor'un geleceğinin aydınlık olması, kalıcı bir spor kulübü olması için gayret ediyoruz. Bundan sonraki süreç içerisinde de ümitvar olmaya devam etmek için, altyapıdan gelecek futbolcu sayısını artırmak için arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Savaş, geçen sezondan daha alternatifli ve güçlü bir takım kurduklarını kaydetti.

Ligin ilk maçına galibiyetle başlamak istediklerini belirten Savaş, şöyle devam etti:

"İlk maçtan itibaren biz galibiyetle başlayıp en az geçen seneki gibi olmak istiyoruz. Hedefimiz ilk 10'a girmektir. Daha ilerisi olursa mutlu olacağız. Geçen senede ilk hedefimiz ilk 10'a girmek dediğimde birileri gülmüştü ama biz 6'ncı olduk. Bu senede takımımız ilk 10'a girecek güçtedir. Büyük şanssızlıklar yaşamazsak takımımız ilk 10'da bitirir. Avrupa'da olursa ne mutlu deriz. Avrupa'ya da gitmek isteriz tabii ki."

Futbolcuları Aron Salem Boupendza ile ilgili sorulara cevap veren Başkan Savaş, "Görüştüğümüz kulüpler var. Olur olmaz bilmiyorum ama bizim futbolcularımız çok değerli. O değerin karşılığını veren takımla anlaşmak isteriz. İki ciddi kulüp var şu anda biri Avrupa'dan biri Orta Doğu'dan ikisiyle görüşmeler devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş