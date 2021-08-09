Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Gaziantep ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme idmanı yaparken, diğer oyuncular ise pas ve dar alan çalışmaları üzerinde durdu.

Basına kapalı olan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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