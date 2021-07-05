Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan akşam antrenmanında bordo-beyazlılar, taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi
Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi
Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Tarkan Ahmet Kaya Şevval Şahin Orhan Gencebay
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 20:58:59. #1.14#

title