Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor
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Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor

Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Spor

Yeni sezon öncesi Düzce'de kamp yapan Atakaş Hatayspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni sezon öncesi Düzce'de kamp yapan Atakaş Hatayspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne sezon öncesi 3. kampını yapan Akdeniz ekibi, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirdiği idmanlarla çalışmalarına devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda bordo-beyazlılar, dar alanda pas, kuvvet ve çabukluk çalışması yaptı.

Hatayspor, yarın aynı tesiste kamp yapan Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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