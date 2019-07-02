Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yeni sezon öncesi top başı yaptı. Futbolcular ısınma, 5'e 2 ve dar alan çalışmalarının ardından idmanı tamamladı. Askerlik nedeniyle takımdan ayrı kalan futbolcular ise yarın takıma katılacak.

Bordo-beyazlı ekip, 8 Temmuz Pazartesi günü Erzurum'da kampa girecek. - HATAY

Kaynak: İHA
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