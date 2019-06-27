Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü yapılacak olan antrenmanla başlayacak.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü yapılacak olan antrenmanla başlayacak.
Bordo- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 2019-2020 sezonu hazırlık programı belirlendi.
Hatay'da 1 Temmuz'da bir araya gelerek, ilk antrenmanını Osman Çalğın Tesisleri'nde gerçekleştirecek olan Hatayspor, 8 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek. Hatay temsilcisi, Erzurum'daki ilk kamp dönemini 19 Temmuz'da tamamlayacak.
Hatayspor, 2 günlük dinlenmenin ardından 21 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında 2. etap kampını gerçekleştirilecek. - HATAY
Kaynak: İHA
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